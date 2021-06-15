786 kursiyerin 2 bin 637 eseri sergilendi

Geleneksel Türk el sanatlarının geçmişten geleceğe yolculuğunun anlatıldığı serginin 18 Haziran'a kadar açık kalacağını belirten Başkan Zolan, tüm hemşehrilerini sergiyi gezmeye davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin verdiği ücretsiz kurslarda eğitim gören 786 kursiyerin el emeği göz nuru 2 bin 637 eserinin yer aldığı 4. Karma Sergi, “Geçmişin Altın İzleri Geleneksel Türk El Sanatlarımızın Geçmişten Geleceğe Yolculuğu" adıyla beğeniye sunuldu. Türk el sanatlarının geçmişten geleceğe yolculuğunun anlatıldığı Geçmişin Altın İzleri adlı sergi Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı. Törene Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İlçe belediye başkanları, meclis üyeleri, kursiyerler ve davetliler katıldı. Başkan Osman Zolan, rengarenk binlerce eserin sergilendiği program ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin cıvıl cıvıl olduğunu belirterek, "Merkezimizin yapılış amacından biri de buydu. Sergilerimizi burada yapmayı arzu etmiştik. Burada karma sergimizin ilkini gerçekleştiriyoruz ama Büyükşehir Belediyesi olarak bu sergimizi 4'üncü kez açıyoruz. Büyükşehirimiz çalışıyor, hanım kardeşlerimiz çalışıyor" dedi.

Pandemi nedeniyle kursiyer sayısı kısıtlı tutuldu

Hep beraber yeni eserler yapılacağını belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti:

"Kentimizin 7 farklı noktasında el sanatları ve becerileri kurs merkezi olarak hizmet veriyoruz. Pandemi koşulları çerçevesinde kursiyer sayımızı kısıtlı tutmak zorunda kaldık ve bu sene 800'e yakın kursiyerimiz oldu. İnşallah hep birlikte öğrenmeye, yeni eserler üretmeye, sanatla, kültürle el becerileriyle, kendi öz kültürümüzü unutturmamak üzere, geleceğe taşıma anlamında çalışma yapmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki davetimizi kabul edip kurslarımıza geldiniz. Böyle güzel bir ortamı ve eserlerinizi ortaya çıkardınız, sizlere çok teşekkür ediyorum. Bize görevimizi yapmanın mutluluğunu yaşattınız. Hepinizden Allah'ım razı olsun. İnşallah bir daha ki sergimizde pandemiden yavaş yavaş kopacağız. Hem kursiyerimiz, hem eserlerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

Başkan Zolan'dan hemşehrilerine davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 18 Haziran'a dek açık olacak sergiye tüm hemşehrilerini davet ederek, "Tüm hemşehrilerimiz 18 Haziran'a kadar sergimizi ziyaret edebilecek. Vatandaşlarımız Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'ne geldiklerinde, sanatla, kültürle, rengârenk güzelliklerle karşı karşıya gelecekler. Burası, kurslarda neler yapılabildiği, ‘Yapamam' diyenlerin heveslendiği bir ortam olacak. Tüm hemşehrilerimi sergimizi görmeye davet ediyorum. Mutlaka zaman ayırsınlar, 1-2 saat burayı gezsinler. Sergimiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.