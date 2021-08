8 asırlık gelenek 2300 metrelik zirvede yaşatıldı

Yörük Türkmen geleneğinin 8 asırlık mirası ‘Eren Günü' şenlikleri yapıldı. 1903 metre yüksekliğindeki Çicek Baba Dağının zirvesine yakın bölgede Kartal Gölünde konaklayan Yörükler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 2300 metre rakımdaki Eren Baba'ya yürüdü. Zorla yürüyüşün ardından Eren Baba'nın mezarına ulaşan Yörükler, mezar etrafında 3-5 veya 7 kez dolaşarak dua etti. Yanlarında getirdikleri oğlak ve kuzuları bolluk, bereket, şükür ve kazalardan korunmak için kurban etti.

Denizli'nin Beyağaç ilçesi sınırları içinde bulunan Çiçek Baba Dağında sekiz asırdan bu yana yapılan ‘Eren Günü' bu yılda yapıldı. 1903 rakımlı dağın zirvesinde bulunan Kartal Gölü etrafında bir araya gelen yörükler geceyi burada geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Katral Gölü'nden yaya olarak harekete geçen yörükler, yaklaşık dört kilometrelik zorlu parkuru geçerek 2 bin 300 rakımda bulunan Eren Dede'nin mezarına ulaştı. Mezarda Muğla ve çevre illerden gelen yörüklerle buluşuldu. Her yıl ağustos ayının son perşembesi Eren Dede de bir araya gelen yörükler mezar etrafında 3- 5 veya 7 kez dolaşarak dua etti. Yanlarında getirdikleri oğlak ve kuzuları bolluk, bereket, şükür ve kazalardan korunmak için kurban etti. Nikfer eski belediye başkanı Araştırmacı Yazar İbrahim Afatoğlu, “Çiçek baba bizim, orta Asya dan getirdiğimiz, ata kültüründen kaynaklanan bir erenin mezarı burası. Biliyoruz ki Türklerde Göktanrı inancına göre Allah'a en yakın olan dünyadaki mekanlar dağların tepeleridir. Eskiden Göktanrıya Türkler dua etmek için büyük dağların zirvelerinde genelde dua edilecek mekanlar oluşturmuşlar. Burada Allah'a hayvan besicisi iseler çaban iseler o yıl aldıkları oğlakların hayvanların besledikleri otlakların şükrünü yapmak için aşağıya inmeden önce bu dağların zirvesinde Allah'a dua ediyorlarmış. Çıkınca da dua ediyorlarmış. Çiçek babanın yatırı da yörüklerin inmeden önce dua ettikleri, Gök tanrı inancından bir inancımız. Allah'a en yakın nokta dağların zirvesi dedik ya burada dua edip o yılkı ürünün bereketin şükrünü yapıyorlar” dedi.

Eskiden ok şimdi silah

Eren Baba da kurban kesip dua eden yörüklerin önceden ok attıklarını şimdi gelişen teknoloji ile birlikte silah atıldığını anlatan Yazar Afatoğlu, “Burada bazen silah atılıyor. Bununda bilinmesi lazım bazen rahatsızlık oluyor. Silah niye atılıyor diye. Silah atmak bizde oku, haber vermek için bir insan, başka bir insana ok göndererek haber verirmiş. Düğünlerde oku dağıtıyoruz ya, o oku bu ok atmadan kaynaklanıyor. Allah hütealaya burada ibadet ederken ok atarlarmış biz geldik dualarımızı kabul edin Allah'ım diye, eskiden ok atılıyormuş, şimdi teknoloji değişti. Ok yerine silah atılıyor. Burada silah atılması kalksın mı kalkmasın mı, aslında tehlike yaratmayacak şekilde dağın, insanlardan uzak olan bölgelerde silah atmanın devam etmesinde fayda var. Çünkü bir gelenek bu” dedi.

8 asırdır yapılıyor

Eren Baba mezarı başında yaklaşık 800 yıldır insanların ağustos ayının son perşembesi toplanıp dua ettiklerini kurban kestiklerine dikkat çeken Afatoğlu, “Buraya tahmine sekiz yüz yıldır buranın yörükleri her yıl ağustosun son perşembesi sanki anlaşmış gibi hiçbir resmi kurumun direktifi veya talimatı olmadan onların rehberliği olmadan, insanlar kendiliğinden son Perşembe günü sabah ezanından sonra buraya geliyorlar, burada Allah'a dua ediyorlar. Dilekleri temennileri burada Allah'a ulaştırıyorlar. Burada yapılan dualar Allah'a daha etkili ve daha çabuk gideceğine inanıyorlar ki ağustos un son perşembesi dua ediyorlar. Bazıları diğer insanlar buranın farkında değil. En azından buraya her yıl 5-600 araba geliyor. 500-600 kurban kesiliyor burada ben gezdim 12 tane kurban pazarı var. Öyle önemli bir etkinlik var burada. Bu etkinliğin sürdürülmesi lazım” ifadelerini kullandı.