8 asırlık ‘Han-ı Abad' eski görkemine kavuştu

Denizli'nin Çardak ilçesinde 790 yıllık Çardak Kervansarayı'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Eski ihtişamına kavuşan kervansaray turizme kazandırılacak.

Denizli-Afyonkarahisar yolu üzerinde Çardak ilçesi Saray Mahallesi'nde bulunan ‘Çardak Kervansarayı'nda Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Anadolu Selçuklularının Denizli'de bilinen ilk valisi Honaz vilayeti valisi Esedüddin Ayaz tarafından 1230 yılında yaptırılan kervansaray, mimarisiyle göz kamaştırıyor. ‘Han-ı Abad' ve ‘Hambat' olarak da adlandırılan Çardak Kervansarayı, 790 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olması açısından önem taşıyor. Tamamlanan restore çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan kervansarayın turizme kazandırılması planlanırken, yakın zamanda ziyarete açılacağı belirtildi.

“Eski muhteşemliğinde turizme kazandırılacak”

Çardak Kervansarayı'nın tipik Selçuklu sultan hanlarının mimarisini taşıdığını ifade eden Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz, “Çardak Kervansarayımız 1230 yılında Selçukluların tipik mimarisini yansıtan bir hanımız. 2017 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğüyle birlikte restorasyon gerçekleştirildi. Allah bugünleri görmeyi nasip etti ve tamamlandı. Bundan sonraki aşamamız, hanımızı eski muhteşemliğinde turizme kazandırmak. Bu amaçla da Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle görüşmelerimiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki sezon ziyaretçi kabul edeceğiz”

Turizme kazandırıldığı takdirde yapılabilecek çalışmalardan bahseden Yılmaz, “Bunun yanında burayı tur operatörleriyle halı kilim pazarlama, halı üretim tesisleri olarak turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor, başvurularımızı yaptık, inşallah en kısa sürede önümüzdeki sezon ziyaretçi kabulüne başlarız” dedi.