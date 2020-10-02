80 yıldır kulakların pasını siliyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Durmuş Yıldırım, 80 yıldır Cura çalmaya devam ediyor. Yıldırım, geçimini çitlembik ağacından yaptığı nazarlıkları satarak sağlıyor.

Birçok kişinin, usta sanatçı Hayri Dev'in yanında üç telli çalan adam olarak tanıdığı ve Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Durmuş Yıldırım, 80 yıldır çaldığı Cura ile kulakların pasını silmeye devam ediyor.

Geçimini yaptığı nazarlıkları satarak sağlıyor

Denizlili Sanatçı Özay Gönlüm'ün dilinden düşürmediği ve Ege yöresinde sevilerek dinlenen, ‘Muhtar mı oldun Kezban Yenge' türküsünü, Türk Halk Müziği'ne kazandıran ve Hayri Dev'i çalgıya başlatan isim olan Durmuş Yıldırım, 10 yaşından beri çitlembik ağacından nazarlık yapıyor. Sipariş üzerine çalışan Yıldırım, yaptığı nazarlıkları uygun fiyata müşterilerine satıyor.