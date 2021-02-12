800 yıllık tarihe sahip çarşı yenilenecek

Denizli'de 800 yıllık tarihi geçmişe sahip Kaleiçi Çarşısı'nda incelemede bulunan Başkan Zolan, tarihi dokuya uygun yapacakları yenileme çalışma öncesi esnaf ile bir araya geldi.

Denizli'nin kalbi niteliğinde olan 800 yıllık geçmişe sahip tarihi Kaleiçi Çarşı'nda yapılacak düzenleme öncesi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, incelemede bulundu, esnafla bir araya geldi. Ahilik geleneğinin temellerinin atıldığı 800 yıllık geçmişe sahip Kaleiçi Çarşısı'nda esnafla bir araya gelerek hayırlı işler dileyen Başkan Zolan, bir süre tarihi çarşıda incelemede bulundu, sokakları gezdi. Başkan Zolan, Kaleiçi'nde tarihi dokuya uygun yapacakları yenileme çalışması ile tarihi çarşının ekonomiye ve turizme daha fazla katkı sağlamasını amaçladıklarını söyledi. İki etaptan oluşan Denizli Kaleiçi Muhtelif Sokakları Üst Örtü Projesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi'ne kısa süre sonra başlayacaklarını anlatan Başkan Zolan, "Projemizle tarihi çarşımızı yeniden eski ihtişamlı günlerine döndürerek ekonomiye ve özellikle turizme daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. Projeyle bölgeye bir canlılık getireceklerini aynı zamanda ecdattan kalan tarihi değerlere de sımsıkı sahip çıkacaklarını ifade eden Başkan Zolan, "Kaleiçi muhteşem bir güzelliğe kavuşacak, tarihi çarşımızın çehresi değişecek. Tarihi dokuya uygun yapılacak yenileme çalışması ile olumsuz görüntüler giderilerek Kaleiçi'nde bir bütünlük sağlanacak. Şimdiden Denizlimize, esnafımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.