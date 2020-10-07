800 yıllık tarihi çarşıya Büyükşehir eli değiyor

Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nı yeniden canlandırarak, ekonomiye ve turizme daha fazla katkı sağlamasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda söz verilen düzenleme projesine başladı. Başkan Osman Zolan, "Kaleiçi bambaşka bir güzelliğe kavuşacak" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ahilik geleneğinin temellerinin atıldığı 800 yıllık geçmişe sahip tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda yapacağı düzenleme çalışmasının projesine başladı. Tarihi çarşıyı yeniden canlandırarak ekonomiye ve turizme daha fazla katkı sağlaması amaçlanan proje 2 bölüm olarak planlandı. Denizli Kaleiçi Muhtelif Sokakları Üst Örtü Projesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi'nin ilk bölümü tamamlanırken projenin 2. bölüm çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Proje ile Kaleiçi Çarşısı'nın çehresinin değişeceğine dikkat çekilirken, bugüne kadar tarihi mekandaki yapılarda malzeme ve yapım yılı farklılıklarından, farklı tadilat ve kullanımlardan kaynaklı düzensiz ve karmaşık görüntü oluştuğuna dikkat çekildi. Esnaf ve vatandaşların yağmur ve sıcaktan korunmak için çarşıda üst örtü talep ettiği de belirtilirken, iyileştirme çalışmaları ile tarihi çarşının ekonomiye ve turizme daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaleiçi'nde neler değişecek?

Kaleiçi'nde tescilli sur duvarları içerisinde kalan bölge içerisindeki sokaklarda kullanılan mevcut branda ve tente örtüler kaldırılarak tarihi dokuya uygun taşıyıcısı ahşap malzemeli şeffaf üst örtü yapılacak. Binaların cephelerinde ise iyileştirmeler ve malzeme bütünlüğü sağlayarak tarihi çarşıya uygun hale getirilecek. Proje kapsamındaki tüm binaların dış cephesinde görüntü kirliliği oluşturulan muhdes kaplamalar sökülecek, boya ve sıvası tamir edilecek. Proje kapsamındaki tüm binaların dış cephesindeki yağmur oluk ve boruları yenilenecek. Cephelerde yer alan klima dış üniteleri projede belirtilen ahşap kafesler içerisine taşınacak. Proje kapsamındaki binaların dış cephesindeki doğramalar, dükkan vitrinleri önerilen şekilde ahşaptan, alüminyumdan ve pvc'den yeniden yapılıp ve/veya ıslahı yapılacak. Dükkan tabelaları ahşap malzemeden cephe boyunca imal ve monte edilecek. Dükkanlara gerekli yerlerde alüminyum kepenk yapılacak.

"Kaleiçi Çarşısı Denizli'nin kalbidir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tarihi Kaleiçi Çarşısı'nın kentin kalbi niteliğinde olduğunu belirterek, "Atalarımız tarafından 800 yıl önce kurulan tarihi çarşımızda söz verdiğimiz gibi Denizli Kaleiçi Muhtelif Sokakları Üst Örtü Projesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi yapacağız. Tarihi çarşımızı aslına uygun şekilde yeniden düzenleyerek hem görsel bir bütünlük, hem de kullanım anlamında konfor sağlayacağız. Burada yapacağımız proje ile ekonomik anlamda bir canlılık getireceğimiz gibi ecdadımızdan kalan tarihi değerlerimize de sımsıkı sahip çıkacağız" dedi.