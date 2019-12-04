81 yaşında ameliyatla hayata tutundu

Denizli'de kalp krizi geçiren 4 çocuk babası 81 yaşındaki Burhan Sevinç, ileri yaşına rağmen acil bir şekilde ameliyata alınarak 3 damarına bypass yapılıp adeta yeniden hayata döndürdü.

81 yaşındaki sevinç geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirince ailesi tarafından bir sağlık merkezine götürüldü. Burada yapılan muayenede doktorlar aileye Sevinç'in anjiyo olması gerektiğini belirtip yaşlı hastalar için son derece riskli olduğu gerekçesiyle tam donanımlı bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini söyledi. Aile zaman kaybetmeden Sevinç'i Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Bölümü'ne götürdü.

Kalp krizi geçiren Sevinç'e zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde müdahale edildi ve anjio yapıldı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Tamtekin ve ekibi Sevinç'in anjiyo sonuçlarını değerlendirdi ve ameliyat kararı verdi. Yaş ve genel durum itibari ile yüksek risk grubunda olan hasta Sevinç ve yakınlarına gerekli riskler ve doğabilecek komplikasyonlar anlatıldı, ardından hasta anjiyodan tam 1 saat sonra ameliyata alındı.

“Hasta bize geldiğinde kardiyojenik şok tablosu içindeydi”

Dr. Tamtekin, bypass ameliyatında ileri yaş açısından risk grubunda bulunan Sevinç'in 3 damarına bypass operasyonu gerçekleştirerek eşine az rastlanır başarıda bir bypass ameliyatı uyguladı. Başarılı geçen ameliyatın ardından hasta yoğun bakıma alındı ve 4 saat sonra solunum cihazından ayrıldı. Burhan Sevinç ve ailesi, yaşadıkları korku dolu sürecin mutlu sonlanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Tamtekin, donanımlı sağlık kuruluşlarında tecrübeli hekimler kontrolünde gerçekleşen riskli ameliyatların dahi olumlu sonuçlar verdiğini kaydederek, “Hasta bize geldiğinde kardiyojenik şok tablosu içindeydi. Ekokardiyografi ve koroner anjiografi yaptık. Yani hastamız kalp krizinin en ağır şeklini geçiriyordu. Tek çare acilen bypass ameliyatına alınmasıydı. Aile ile uzun görüşmeler yaptık ve Burhan amcanın olması gereken ameliyatını ekip olarak tüm riskleri ile üstlendik. Birçok hastanenin risk olarak gördüğü ve kabul etmediği bu ameliyatı üstlenmenin ve hastamızı mutlu bir şekilde taburcu etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.