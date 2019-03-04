84 yaşındaki iş adamı toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden ‘Devlet Üstün Hizmet Madalyası' sahibi ve Abalıoğlu Holding kurucularından Orhan Abalıoğlu için Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Camisi ve Külliyesi'nde cenaze namazı kılındı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına eski Ekonomi Bakanı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, belediye başkan adayları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Orhan Abalıoğlu'nun cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

İş insanı Orhan Abalığlu, eğitime verdiği katkılarla da tanınıyordu. Abalıoğlu, kent içinde eğitime 30 milyon lira katkıda bulunmuştu.