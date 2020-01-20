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9 uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Denizli’de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen 9 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şahıstan 10’u tutuklandı.

Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen 9 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şahıstan 10'u tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonlar kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adreslere ve çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu madde sevk ettiği değerlendirilen şahıslara yönelik yapıldı. Yapılan 9 operasyonda 20 şahıs gözaltına alınırken, bu şahıslardan 10'0 sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar hakkında ise yasal işlem yapıldığı belirtildi.


Öte yandan, operasyonlarda 48 gram eroin, 8 adet sentetik ecza hap, 6 adet extacy hap, 500 gram esrar, 9 adet LSD, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

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