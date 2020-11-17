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9 yaşındaki çocuk traktördeki makine üzerine düşerek hayatını kaybetti

Denizli’de 9 yaşındaki çocuk, babasının kullandığı traktörde takılı makinenin üzerine düştü.

Denizli'de 9 yaşındaki çocuk, babasının kullandığı traktörde takılı makinenin üzerine düştü. Baba, traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalan çocuk, kaza yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, Serinhisar ilçesi Ayaz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi K. tarlada traktör kullandığı ve arkasında ekin ekme makinesinin bulunduğu sırada 9 yaşındaki Batuhan K. makine üzerine düştü. Baba, traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalan çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.


Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba Niyazi K'nın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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