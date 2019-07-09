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93 kilo esrarla yakalanan şahıslardan ikisi tutuklandı

Denizli’nin Bekilli ilçesinde tarım arazilerine Hint keneviri eken ve polis tarafından yapılan drone destekli operasyonda 93 kilogram esrarla yakalanan 3 kişiden ikisi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde tarım arazilerine Hint keneviri eken ve polis tarafından yapılan drone destekli operasyonda 93 kilogram esrarla yakalanan 3 kişiden ikisi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şahıslardan biri adliye çıkışında yakınlarına 'sizi seviyorum Allah'a emanet olun' diye seslendi.


Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bekilli ilçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Zehir tacirlerine yönelik çalışma başlatan ekipler, şüphelileri adım adım takibe aldı. Ekipler, tarım arazisi görünümündeki tarlada mısır koçanlarının arasında ve orman içeresine kamufle edilerek kenevir yetiştirildiğini drone ile havadan izleyip tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kenevir ekiminden başlayarak esrar üretimi yapan zehir tacirlerini adım adım takibe aldı ve zehir tacirlerinin uyuşturucuları depoladıkları adresleri belirledi. Bekilli ilçesinde belirlenen 5 adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin uyuşturucu madde zulalamak için kullandıkları bina içlerinde yaptıkları aramalarda 93 kilogram esrar ele geçirdi. Ayrıca adreslerde yapılan aramada, gözetleme dürbünü, kenevir kesimi için kullanılan bağ makası gibi çeşitli materyaller ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan Önder E. (30), Cemal A. (32) tutuklanırken, Z.K. (41) isimli kadın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Öte yandan, tutuklanan şahıslardan birisinin adliye çıkışında kendisine bekleyen yakınlarına 'sizi seviyorum Allah'a emanet olun' diye seslenmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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