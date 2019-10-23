İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

95 milyon TL'lik alt yapı yatırımına vatandaşlardan tam destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin DESKİ aracılığı 5 mahallede başlattığı alt yapı çalışmalarına mahalle muhtarları ve vatandaşlardan tam destek geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin DESKİ aracılığı 5 mahallede başlattığı alt yapı çalışmalarına mahalle muhtarları ve vatandaşlardan tam destek geldi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 95 milyon lira yatırımla Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka mahalleleri ile Deliktaş Mahallesi'nin alt yapısı yapılmayan bölümünde başladığı toplamda 309 kilometrelik alt yapı çalışması devam ediyor. Bölgenin en büyük ihtiyaçları arasında bulunan alt yapı yatırımının başlamasından son derece memnun olduklarını ifade eden mahalle muhtarları ve vatandaşlar Denizli Büyükşehir Belediyesine tam destek verdi.


Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Gülmez ise, altyapı konusunda mahallerinde birçok sıkıntı yaşadıklarını belirerek, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten sözünde durdu. Altyapı biliyorsunuz görünmeyen yatırım demektir. Böyle bir yatırımın mahallemize gelmesi bizleri çok sevindirdi“ dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.