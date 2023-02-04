A. Denizlispor 3 puan sevincini uzun aradan sonra tekrar yaşadı

Lig 23. hafta karşılaşmasında Altaş Denizlispor, Bey Çimento Bandırmaspor'un konuğu oldu. A. Denizlispor, deplasmanda rakibini 4-1 yendi.

Soğuk bir havada gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısında karşılıklı ataklar olsa da gol sesi çıkmadı. İlk 45 dakika 0-0 sona erdi. İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha hareketli bir oyun sergilendi. 64. dakikada Oğuz Yılmaz kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve Denizlispor'u deplasman da 0-1 öne geçirdi. Golün sevinci ise kısa sürdü. İki dakika sonra 66. dakikada Ivan Saponcıc topu ağlara gönderdi ve beraberlik golünü atarak skoru 1-1'e getirdi. Gol sonrası ataklarını sıklaştıran Denizlispor karşılaşmanın 78. Dakikasında Bekir Turaç Böke ile golü buldu ve deplasman da 1-2 öne geçti. Baskısını arttıran Denizlispor bir dakika sonra 79. Mustafa Çeçenoğlu ile golü buldu ve skoru 1-3'e taşıdı. Karşılaşmanın 90 dakikası bu skor ile son buldu. Maçın hakemi oynanmamış 7 dakika olduğunu belirtti. Ataklarına devam eden Denizlispor 90+3'de Özer Özdemir'in golü geldi ve skor 1-4 oldu. Uzatma dakikalarında da başka gol olmayınca karşılaşma 1-4 sona erdi ve 3 puanın sahibi Denizlispor oldu.