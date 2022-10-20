A. Denizlispor ailesi Başkan Zolan'la bir araya geldi

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, yönetimi, teknik heyet ve takım kaptanları Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'la bir araya gelerek, verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti.

Akhan Mahallesi'nde bulunan Kırkağa Tesislerinde düzenlenen toplantıda, kulübün son durumu ele alınırken, bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Kulüp Başkanı Mehmet Uz hem transfer yasağının bulunması hem de yaşanan sakatlıklar sebebiyle güçlü bir kadroyla mücadele etme imkanı bulamadıklarını söyledi. Geçen sezon da buna benzer zor dönemler geçirmelerine rağmen birlik beraberlik içinde zorlukları aştıklarını belirten Mehmet Uz, "Biz ilk günden beri hocamıza ve takımımıza olan güvenimizi hep ifade ettik. Onlara olan inanç ve güvenimizi sürdürüyoruz. Bu zor dönemi yine birlikte aşacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan, Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ve Altaş Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Altaş hocamızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanımızda olacak olmaları gücümüze güç katacak. ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanımızda olacak olmaları gücümüze güç katacak. Kendilerine kulübümüze desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

“Bazı şanssızlıklar oldu”

Kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise "Kardeşlerimize şifalar diliyorum. Biliyorsunuz bu sezon beklentilerimizin çok uzağındayız ve biliyorum ki siz bizden daha çok üzülüyorsunuz. Sizler de başarılı olmak istiyorsunuz. Bunu da sahadaki gayretinizden görüyoruz. Tüm maçlarınızı izliyorum. Takım deplasmanda olduğunda da televizyondan takip ediyorum. Bazı şanssızlıklar oldu. Sakatlıklar ve kart cezalarımız oldu. Benim sizlere tavsiyem artık geçmişi unutup sanki ilk maça çıkıyormuş gibi başlamanız. Puanları düşünmeden tüm enerjimizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Sizlerin kalitesini biliyorum ve sizlere inanıyorum, güveniyorum. Allah yolunuzu açık etsin, kaza bela vermesin. Mağlubiyette de galibiyette de sizleri seviyor, güveniyorum. Başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

“Takım olarak zor süreçten geçiyoruz”

Teknik direktör Mesut Bakkal da yaptığı konuşmada, "Ben takımıma geldiğim gün de söyledim, her zaman güvendim. Sıkıntılar yaşadık. Bunlara rağmen mücadeleye devam ediyoruz. Sizlerin gösterdiği destekler çok önemli. Bu yönden de hem ekibim hem kulübüm adına sizlere çok teşekkür ederim. Sizlerin bizim yanımızda olmanız çok büyük bir gurur. Takım olarak zor süreçten geçiyoruz ama bunu atlatacak gücümüz de var, inancımız da var" şeklinde konuştu.