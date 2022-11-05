A. Denizlispor kötü gidişata dur demek istiyor

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yarın oynayacakları Tuzlaspor maçını kazanarak kötü gidişe son vermek istediklerini belirterek, "Bu kritik maçta taraftarlarımızın takımımıza destek vermesini istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1.Ligin 12.haftasında yarın Tuzlaspor'u konuk edecek olan Denizlispor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Tuzlaspor'u yenerek hem ilk galibiyeti almak hem de kötü gidişe son vermek istediklerini belirten Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Sezonun geride kalan 11 haftalık bölümünü istediğimiz gibi tamamlayamadık. Geçen hafta teknik heyet değişikliğine giderek takımımızın başına tecrübeli teknik direktör Giray Bulak'ı getirdik. Yeni hocamızla çıkacağımız Tuzlaspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Her kötü gidişin elbette bir sonu olacaktır. Biz Tuzlaspor maçıyla şanssızlığımızı kıracağımıza inanıyoruz" dedi.

Taraftarları maça davet eden Başkan Uz, "Taraftarlarımızın eleştirilerine hiç bir zaman kırılmadım. Bunu defaatle ifade ettim. Onlar da en az bizim kadar üzülüyor ve kötü günlerin son bulmasını istiyor. Bu da onların en doğal hakkı. Bugüne kadar onları sevindiremedik. İnşallah Tuzlaspor maçında hep birlikte sevineceğiz. İyi günde, kötü günde, iç sahada, deplasmanda takımımızın yanında olan vefakar taraftarlarımızın yarın ki maçta da yanımızda olacağından şüphem yok. Ben bir kez daha tribünleri doldurarak maç boyunca takımımıza destek vermeleri çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.