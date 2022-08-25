A. Denizlispor yol haritasını masaya yatırdı

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, alt yapı hocalarıyla bir araya gelerek, bundan sonra izlenecek yol haritasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Alt yapı Sorumlusu Ahmet Yıldırım ve alt yapı takımlarında görev yapan antrenörler katıldı. Sohbet havasında geçen toplantıda alt yapı antrenörleri ile tanışan Mesut Bakkal, alt yapı ve profesyonel takımın bir elmanın iki yarısı gibi olduğunu söyledi.

"Koordineli olarak çalışmamız hedefe ulaşmamızın temelini oluşturacak"

Futbolda oyuncu yetiştirmenin, bugünden yarına hemen sonuç alınacak bir durum olmadığını ifade eden Mesut Bakkal, "Hepimiz alt yapılardan yetişerek bugünlere geldik. Bir oyuncunun yetişmesi için doğru bir çalışma yöntemi, sabır ve zaman gerekiyor. İyi sporcular yetiştirmek için kendimizi de sürekli geliştirmek zorundayız. Alt yapıların başarısı profesyonel takıma, kulübün idari ve mali başarısına da aynı paralellikte yansıyor. Sürekli olarak kendinizi geliştirmenizi ve bu gelişiminize bağlı olarak iyi birey ve iyi sporcu yetiştirmenizi tavsiye ediyorum. Belirlenen plan ve program çerçevesinde ve koordineli olarak çalışmamız hedefe ulaşmamızın temelini oluşturacak" dedi.

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, toplantıda antrenörlerin görüş ve fikirlerini de dinledi.