A. Denizlispor'da devam kararı alan yönetim seferberlik ilan etti

Lig'de sıkıntılı bir dönemden geçen A. Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, takıma sahip çıkılması için serferberlik başlattı. Başkan Uz, “Bu ilk yarı sonuna kadar bu şirketleşmeyi çalışmalarını bitirip başaracağız. Şirketleşmeyi başardıktan sonra da bu transfer yasağını da aşmaya çalışacağız” dedi.

Lig'in geride kalan 11 haftasında sadece 2 puan toplayabilen A.Denizlispor'da, son Göztepe deplasmanında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından bir açıklama yapan Başkan Mehmet Uz, bugün için göreve devam edip etmeyeceklerine karar vereceklerini duyurmuştu.

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, düzenlediği basın toplantısında takımın kurtuluşunun şirketleşme yolu olduğunu işaret etti. Lige kötü bir başlangıç yapılmasının ardından takımından ayrılan futbolculardan kaynaklı sorunlarla mücadele ettiklerine dikkat çeken Başkan Uz, bu süreçte sorumluluktan kaçamayaklarını ve yönetim olarak tüzük değişikliği yapılabilmesi amacıyla kongre kararı aldıklarını belirterek, “Bizim bu sene ligde kalmamız başarıdır ama benim için başarı değildir. Bizim önümüzde bir enkaz var. Sezon sonu geldiğinde de bu transferlerin açılmayacağını benim kadar herkes biliyordu. Bu işin olabilirliği ancak şirketleşmedir. Şirketleşme olursa bu kulübün önü açılacağını söyledim. Futbolcuları arıyorum ama hiçbiri 1 TL indirim yapmıyor. Ben onlara bu kulübün önünü açalım ve kurtaralım diyorum. Birçok futbolcuya ulaşamıyoruz ve telefonlarımıza cevap bile vermiyorlar. Hocayı da gönderdik. Şu anda futbolcu arkadaşlarımız var ama sonuç olarak biz mi ya da yönetim mi sahaya çıkıp oynayacak. Şu anda elimizdeki bu kadro var” diye konuştu.

“Bu şirketleşmeyi bitirip, bunu hep birlikte başaracağız”

Yönetimi devralmak isteyenlere kapılarının her zaman açık olduğunu, fakat bugüne kadar kendilerine böyle bir talep ulaşmadığını kaydeden Başkan Uz, takımı asla başsız bırakmayacaklarını ancak talipli çıkarsa bayrağı teslim etmeye hazır olduklarını söyledi. Denizlispor'u içinde bulunduğu zor günlerden çıkarmak için yönetim olarak gece gündüz mücadele verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini ifade eden Uz, “Her şey üst üste geliyor. Sonuç alamadık ve 2 puanda kaldık. Kongre kararı almayı düşünüyoruz. Ben hep söylüyorum, varsa kendine güvenen çıksın gelsin ve ben devretmeye hazırım. Biz bu hafta içeresinde şirketleşme ile ilgili tüzük değişikliği kongre kararı aldık. 15 gün içerisinde bizim kararımızla tüzük değişikliği yapıp şirketleşme konusunu halledeceğiz. Allah nasip ederse bu ilk yarı sonuna kadar bu şirketleşmeyi bitirip başaracağız. Bu şirketleşmeyi başardıktan sonra da bu transfer yasağını da aşmaya çalışacağız. Biz bugün bir seferberlik ilanı etmeye karar verdik. Biz bu işi çözmeye karar verdik. Bahanelere sığmamaya karar verdik. Eskilerden dolayı bahane etmemeye karar verdik. En kısa zamanda bu kulübün önünü açacağız. Elimizden maddi manevi ne geliyorsa yapacağız” şeklinde konuştu.