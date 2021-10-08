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A. Denizlispor'un müsabaka programı belli oldu

A.

Denizlispor'un TFF 1. Lig 9-13. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabaka programı açıklandı.


Programa göre Denizlispor'un maçları şu şekilde:


9. Hafta


Denizlispor - Balıkesirspor


16 Ekim Cumartesi - 16.00


Denizli Atatürk Stadyumu



Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu


Altaş Denizlispor - Şile Yıldızspor


27 Ekim Çarşamba - 14.00


Denizli Atatürk Stadyumu


11. Hafta


Denizlispor - Kocaelispor


31 Ekim Pazar - 19.00


Denizli Atatürk Stadyumu



12. Hafta


Tuzlaspor - Denizlispor


5 Kasım Cuma - 20.00


Vefa Stadyumu



13. Hafta


Denizlispor - Keçiörengücü


21 Kasım Pazar - 16.00


Denizli Atatürk Stadyumu



35 günde toplam 5 maça çıkacak olan Altaş Denizlispor, TFF 1. Lig'in 10. haftasını bay takım olarak geçirecek.

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