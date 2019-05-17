Abalı Denizlispor Başkanı Ali Çetin'den transfer bütçesi açıklaması

Abalı Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Süper Lig'e 70 milyon TL'lik bir transfer bütçesi ile gireceklerini kaydederek, “Biz ayağımızı yorganımıza göre uzatıp kaliteli ama ucuz adam alacağız. Yani nokta atışı yapacağız. Yedek kulübesinde günlerce oturtup bir sürü para vereceğimiz adam alamayacağız. 70 milyon TL ile kulüp ilk 5'te oynayacak” dedi.

Süper Toto 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselen Denizlispor, Almanya merkezli Yukatel firması ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. 5 yıllığına 5 milyon Euro'luk anlaşmaya imza atan yeşil-siyahlılar, 2024'e kadar Yukatel Denizlispor olarak sahalarda yer alacak. Kulüp tesislerinde yapılan imza törenine Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, kulüp yöneticileri ve Yukatel firmasının sahibi Yusuf Karataş katıldı. Basın mensupları önünde yapılan imza töreni sonrası kulüp yöneticileri ile Yukatel firması yetkilileri, Yukatel yazılı Denizlispor forması ile poz verdi.

“Bu 10 yılın özlemini biraz hızlı çıkartmak istiyoruz”

İmza töreni sonrası konuşan Başkan Ali Çetin, kulübün hedefleri ve transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çetin, Teknik Direktör Yücel İldiz ile hedefler doğrultusunda anlaşmaları halinde yollarına devam edeceklerini kaydetti. Ali Çetin, “Yönetim kurulumuz kadro ile ilgili konuları görüşmeyi İstanbulspor maçı sonrasına bırakmak istedi. Önümüzdeki hafta yapılacak olan yönetim kurulu toplantımızda, şöyle bir tüyo vermek gerekirse; biz yolda adam değişmeyiz. Hocam eğer bizim hedeflerimiz doğrultusunda, 'Ben bu yolda sizle varım' derse biz de hocamla yolumuza devam edeceğiz. Ama hocam ‘Ben ilk 5'te yapamam yani bu hedeflerde ben zorlanırım' derse o zaman duygusallığı bir kenara bırakıp daha profesyonelce düşünmemiz lazım. Yani bizim hedeflerimiz var artık, bu 10 yılın özlemini biraz hızlı çıkartmak istiyoruz. Ondan dolayı hedeflerimize gidebilecek insanlarla yola devam etmek istiyoruz. Yönetim kurulundan yana da hiçbir sıkıntımız yok” diye konuştu.

“Takımın iskeletini hiç bozmayacağız”

Transfer bütçelerinin önceden belirttikleri gibi 70 milyon TL olacağını ve bu rakamı aşmayacaklarını ifade eden Başkan Çetin, takımın iskeletini bozmadan transfer yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

“Biz bir açıklama yaptık 70 milyon TL transfer bütçesi şeklinde. Normalde 60'tı, 70'e çıkardık biz onu. Bazıları 100 milyon TL yapın demiş ama biz kulübü batırmaya gelmedik. Bu kulübü çalışarak çıkarmaya geldik. Bizim görevimiz de bu. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıp kaliteli ama ucuz adam alacağız. Yani nokta atışı yapacağız. Yedek kulübesinde günlerce oturtup bir sürü para vereceğimiz adam alamayacağız. 70 milyon TL ile kulüp ilk 5'te oynayacak.

Takımın iskeletini hiç bozmayacağız. Bizde yola devam etmesini istediğimiz çok arkadaş var. Bu sayı 10'nun üstünde. Ama yola devam etmek istemeyenler ile de yollarımızı ayıracağız. Biz daha fazla emek veren, o teri beraber döktüğümüz ve ne kadar faydalı olacak arkadaşlar varsa onların kalmasını istiyoruz.”

“Tribünleri 5 metre indireceğiz koşu yoluna yaklaştıracağız”

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, stat yenileme çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunarak, mevcut stada 4 bin 300 kişilik ek koltuk yaptıracaklarını açıkladı. Çetin, “Önümüzdeki hafta Gençlik ve Spor Bakanımız ile bir toplantımız olacak stat konusunda. Kendisi ile bir projemiz olacak. Hem çok ucuz hem de çok kaliteli bir proje. Şuan da stattaki çim bizim Süper Lig'de oynamamıza elverişli değil, değişmesi gerekiyor. Bu da 1 milyon TL'lik bir maliyet. Biz bu işe girmişken yani kazma vurmuşken stadı 5 metre aşağı indirelim diye düşündük. Kale arkaları çok açıkta, maratonun olduğu yeri koşu yoluna yaklaştırıp 4 sıra çıkarmayı hedefliyoruz. Bu da rakamsal olarak 4 bin 300 kişi yapıyor. 5 metre indireceğiz tribünleri, koşu yoluna yaklaştıracağız” dedi.