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Abalı Denizlispor ligde liderliğini sürdürüyor

Abalı Denizlispor ligin 26.

haftasına averaj üstünlüğü ile yine lider girmeyi başardı.


Denizlispor, geçtiğimiz pazartesi günü kendi evinde karşılaştığı ve 0-0 berabere kaldığı Ümraniyespor karşılaşmasından 1 puan ile ayrılmasına rağmen 26. haftaya da lider girdi. Yeşil-siyahlı ekip 51 puan ile ilk sırada bulunurken aynı puana sahip Gençlerbirliği ise ikinci sırada yer alıyor. En yakın takipçisi ile arasında 1 gol averaj üstünlüğü bulunan Denizlispor'un averajı ise 17. Denizlispor, oynadığı 25 maçta 40 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü. 25 maçtan 15'ni kazanan Denizlispor 6 maçta beraberlik ile ayrılırken 4 karşılaşmada ise rakibine boyun eğdi.


Yeşil-siyahlılar 17 Mart Pazar günü ise AFJET Afyonspor deplasmanına gidecek.

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