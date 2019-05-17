Abalı Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in son antrenmanını yaptı

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Abalı Denizlispor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Denizlispor, böylece Spor Toto 1. Lig'in de son idmanını yapmış oldu.

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in son haftasında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarının son antrenmanına Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde çıktı. Antrenmana sakatlığından dolayı sezonu kapatan Tahacan Velioğlu ile rahatsızlıkları bulunan Keremcan Akyüz ve kasığından sakat olan Abdülkerim Bardakcı katılmadı. Herhangi bir cezalı oyuncunun bulunmadığı takımda futbolcuların hayli neşeli olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Abalı Denizlispor sezonun kapanış maçında İstanbulspor ile deplasmanda yarın saat 16.30'da karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, yeşil-siyahlı ekip antrenman sonrası hatıra fotoğrafı da çektirdi.