Abalı Denizlispor Süper Lig yolunda

Abalı Denizlispor'un başarılı savunma oyuncusu Keremcan Akyüz, yarın Kardemir Karabükspor maçı ile Süper Lig'e çıkacaklarını kaydederek, “Denizlispor için 10 senenin maçı. Geçmişin acısını bu maçta çıkarmak lazım, taraftarlarda bunun tadını çıkarsın” dedi.

Spor toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor yarın Süper Lig'e çıkacak kapıyı aralayacak olan Kardemir Karabükspor maçına çıkacak. Horoz kendi sahasında oynayacağı maçtan 3 puan alarak Süper Lig biletini almak istiyor. Takım oyuncuları da yarın gerçekleştirilecek karşılaşmaya kenetlenerek sahaya 3 puan parolası ile çıkacaklarını kaydettiler.

Yeşil-siyahlı ekibin en önemli gol silahlarından biri olan ve orta sahada top koşturan Recep Niyaz, yarınki maça şampiyonluklarını ilan etmek için çıkacaklarını söyledi. Niyaz, “İç sahada ki 5 maçtan en az bir tanesini kazanıp hiç bu kadar stresli haftalara girmeden amacımız işi bitirmekti ama yapacak bir şey yok. Biz her sene olduğu gibi zoru seven bir takımız. Matematiksel olarak yendiğimiz halde çıkıyoruz ama ben hala çok tedirginim çünkü futbolun şakası yok. Karabükspor ile oynadığımız maçta top kaleye girmediği müddetçe kazanamazsınız. Kazanamazsanız da galip gelemeyeceksiniz. O yüzden ciddi bir şekilde maça hazırlanıyoruz. Bir 90 dakika daha canımızı düşümüze takıp inşallah o mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Biraz daha gayret gösterip inşallah kaza kurşunu olmadan şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz” diye konuştu.

Keremcan Akyüz: “Geçmişin acısını bu maçta çıkarmak lazım”

Abalı Denizlispor'un başarılı savunma oyuncusu Keremcan Akyüz ise Süper Lig'e çıkma biletinin bu haftaya kadar kalmaması gerektiğini ancak bir takım aksilikler yaşadıklarını kaydetti. Geçmişinin acısını yarınki maçta çıkaracaklarını dile getiren Akyüz şunları söyledi:

“Bu zamana kadar kalmaması gerekiyordu bizim şampiyonluğumuzun çünkü içeride 5 maçtan birini yada ikisini kazansaydık şuanda çok farklı durumda olurduk biraz uzattık işi diyelim. Bu maç Denizlispor için 10 senenin maçı. Geçmişin acısını bu maçta çıkarmak lazım. İnşallah güzel bir atmosfer olur ve şenlik havasında geçer. Denizli bayağı süredir hep düşmeye oynadı, son maçla ve averajla kurtarmalar. Başkalarının skorlarına göre ligde kalmalar gördü bu takım. Transfer yasakları gördük. Çok zor günler yaşadık. 11 tane oyuncunun kadroya yazılamadığı günleri hatırlıyorum. Ama çok şükür bu günlere geldik, taraftarda bunun tadını çıkarsın. İnşallah son maçta rakibimize saydı duyup karşılaşmayı kazanacağız. 3 puanı alıp takımımızı hak ettiği yere çıkaracağız.”

Abalı Denizlispor'un, Kardemir Karabükspor karşılaşması yarın 16.30'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak.