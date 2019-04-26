Abalı Denizlisporlu futbolcular, Süper Lig yolunu değerlendirdi

Süper Lig yolunda adımlarını hızlandıran Abalı Denizlispor'da futbolcular, şampiyonluk ve bir üst lige çıkmaya kenetlenirken, hafta sonu oynayacakları Balıkesirspor maçı için de sahaya 3 puan parolası ile çıkacaklarını dile getirdiler.

Abalı Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında 28 Nisan Pazar günü evinde oynayacağı Balıkesirspor karşılaşması hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Futbolcular da antrenman sonrası yaptıkları açıklamalar ile Süper Lig yolunu ve Balıkesirspor karşılaşmasını değerlendirdi. Horoz'un kaptanı Mehmet Akyüz, önlerinde zorlu bir maç olduğunu hatırlatarak, karşılaşmaya bayrama çevirmek istediklerini söyledi.

Gençlerbirliği maçından sonra Süper Lig takımı olarak kente dönmek istediklerini ifade eden Akyüz, “Futbolda hiçbir şey belli olmuyor. Tabii şampiyon olmak için çalışıyoruz. Bu yıl da inşallah emeklerimizin karşılığını alacağız” dedi.

Alkurt: “Sonuçta buraya kadar getirmişiz bundan sonra da bırakmayız”

Cezası biten ve takım ile çalışmalara başlayan Ziya Alkurt ise kırmızı kart cezasından dolayı 2 hafta sahaya çıkamadığı için üzgün olduğunu dile getirdi. Süper Lig'e çıkma adına yarışı bırakma gibi bir düşüncelerinin olmadığını yenileyen Alkurt, “Sonuçta buraya kadar getirmişiz bundan sonra da bırakmayız. Cezam bitti tabii iki hafta takımı yalnız bıraktığım için içimde ayrı bir hırs ayrı biz hüzün vardı. İnşallah bu hafta formama kavuşacağım, arkadaşlarımın yanında olacağım. Oynarım, oynamam önemli olan bizim kazanmamız” diye konuştu.

Babacan: “Her zamanki gibi üç puan için çıkıcağız sahaya”

Alperen Babacan da Balıkesirspor mücadelesini şampiyonluk maçı olarak gördüğünü, antrenmanlara da daha fazla önem verdiklerini aktardı. Taraftardan da büyük destek beklediğini vurgulayan Babacan, sahalarındaki şanssızlığı kırmak istediklerini kaydetti.

Hafta sonu eski takımı Balıkesirspor'a karşı oynayacak olan Oğuz Yılmaz ise şunları söyledi:

“Benim için daha da duygusal bir maç. Her zamanki gibi üç puan için çıkacağız sahaya, bu çok önemli. Şampiyonluğa bir adım kaldı. Bunu da kimseye bırakmayı düşünmüyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. Hafta sonu da inşallah sahadan galibiyet ile ayrılacağız.”