ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları Türk doğaltaş sektörüne yaradı

Ege Maden İhracatçıları Birliği, faaliyet alanına giren illerde yerleşik üyelerinin katılımıyla düzenlediği ‘Maden İhracatının Yıldızları Ödül Törenleri'ne Denizli'de devam etti. Gerçekleştirilen ödül törenine Ege Bölgesi'ndeki kentlerden çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı. EMİB'in Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta'da yerleşik, 2018 yılında Türkiye'ye 85 milyon dolar döviz kazandıran 36 doğaltaş ihracatçısını verdiği ödüllerle onurlandırdı. Ödül töreni Pamukkale ilçesindeki termal bir otelde yapıldı.

Tören öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan sektörü ve sektörde yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendiren başkan Kaya, 2018 yılında maden sektöründe, Türkiye'de ki tüm ihracat sektöründe olduğu gibi yaşanan düşüşe paralel bir düşüş olduğunu kaydetti. Kaya, “Ege Bölgesi'ni bizleri mutlu eden, Türkiye genelinde yüzde 8'lik bir düşüş varken biz yüzde 7'lik bir artışla kapattık Ege Bölgesi olarak. Yani özellikle doğaltaşın kümelenmelerinin yoğun olduğu alan Ege Bölgesi bu anlamda Türkiye genelindeki düşüşün aksine artı ile kapattık. Tabi ki bu bizi Ege Bölgesi ve Türkiye ihracatına olan katkımızdan dolayı bizi mutlu ediyor. Örneğim 918 milyon dolara geldik, biz bunu 2019 verilerine baktığımızda 1 milyar doları geçecek bir noktaya doğru gidiyoruz bu da bizim mutlu ediyor ama yukarılara doğru bir çıkışı hep birlikte görüyoruz. İnşallah daha iyi olacağına inanıyoruz” dedi.

“En az 150-200 milyon dolarlık bir artış bekliyoruz”

ABD ile Çin arasında yaşanan ve dünyanın bir çok ülkesinin olumsuz etkilendiği ticaret savaşlarının özellikle Türk doğaltaş sektörüne olumlu yansıdığını ifade eden Kaya bu sayede 200 milyon dolarlık bir ihracat artışı yaşandığını vurguladı. Kaya açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“2019 yılı ile ilgili birincil hedefimiz yeni pazara alanları bulmak. Özellikle ABD-Çin ticaret savaşları Türk doğaltaşına inanılmaz katkı sağlıyor. Bu kısa süre içerisinde Çin ile ABD arasında vergisel ve diğer anlamlardaki uyuşmazlıkları bizim lehimize işliyor. Bununda getirdiği bir avantaj ile 2019'daki yükselmeyi salta bunun için, çünkü aman aman bir alan oluşturulmadı. Ama ABD'deki bu gelişmeler ile en az 150-200 milyon dolarlık bir artış bekliyoruz. Yeni alanlarla da bunu yükselteceğiz çünkü Ortadoğu'da ciddi gelişmeler var. 2019 yılı 2018'den iyi olacak. Bu sadece bir beklenti değil, bu önümüzdeki rakamların bize gösterdiği bir gerçek.”

“Denizlerde çok dalga olduğu zaman ben girmiyorum”

Döviz kurlarında yaşanan olumsuz dalgalanmaların sektörü kötü yönde etkilediğini anımsatan Başkan Kaya, “Çok etkiliyor. Bazen şu algı bizi çok rahatsız ediyor, dövizin yükselmesi ihracatçıya yarıyor. Hayır arkadaşlar, inanın 7,25'ler ile satın alınan bu şeyler, biliyorsunuz doların ağustosta 7,25'lere geldiğini çok hızlı bir şekilde, ticaret sonuçta. Dövizin bu fırlaması ile birlikte alıcıların inanılmaz baskıları ve talepleriyle o daralan dünyadaki ticaret hacminden dolayı bir sürü firmamız, arkadaşımız indirim yaptı. 7,25'ten 5,15'lere geldik. Nakliye ve buna benzer bütün girdilerden dolayı gelen zamlar hala bizim sırtımızda duruyor. Dolayısıyla ihracatçının beklediği şu, yarınını görebilecek parasını bozarken bir gün sonra mı bozayım kaygısı taşımamalı. Tabi ki dünya ile dövizde rekabet edebilecek bu olmazsa olmaz silahımız ama bu ciddi dalgalanmalar, şöyle dersek uygun olur denizlerde çok dalga olduğu zaman ben girmiyorum. Bu dalgalanmalar bizi rahatsız ediyor ve eminim ki tüm ülkedeki ticari hayatı rahatsız ediyor” dedi.