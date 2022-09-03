Aç kalan tilki güpegündüz mahalleyi dolaştı

Denizli'de güpegündüz saatlerde aç olduğu için yaşam alanından şehre inen tilki, dolaşmadık mahalle bırakmadı.

Denizli'de aç kalan bir tilki yaşam alanından kopup güpegündüz saatlerde şehre indi. Kent merkezinde cadde ve sokaklarda gezen tilki, önüne çıkan evlerin etrafında dolanarak yiyecek aradı. Karşısına çıkan vatandaşları umursamayan tilki, rahat hareketleriyle şaşırttı. Vücudunun bazı bölgelerinde yara izleri olan tilki, önüne çıkan bir evin bahçesine girdi. Evlerinde oturan aile ise kapıya çıktığında bahçede gördükleri tilkiden ilk önce panik olsalar da daha sonra tilkinin zararsız olduğunu fark etti. İlerleyen dakikalarda evlerinin bahçesini epey bir dolaştıktan sonra terk eden tilki, daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar, tilkinin sürekli aynı saatlerde mahallede gezdiğini ve bazı duyarlı mahalle sakinlerinin yemek vermesinden dolayı bölgeyi terk etmediğini söyledi.