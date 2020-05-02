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Aç kalan yaban domuzu şehir merkezindeki kekik tarlasına girdi

Denizli’de aç kalan yaban domuzu kent merkezindeki mahallede bulunan kekik tarlasına girdi.

Denizli'de aç kalan yaban domuzu kent merkezindeki mahallede bulunan kekik tarlasına girdi. Tarlasında yaban domuzunu gören çiftçi önce şaşırırdı sonra bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.


Olay, Pamukkale ilçesi Kurtluca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kekik dikili tarlasını kontrol eden çiftçi, tarlada yaban domuzu ile olduğunu fark etti. Aç kaldığı tahmin edilen yaban domuzu kent merkezindeki kekik tarlasına indi. Durumu gören çiftçi önce şaşırdı ardından kekiklere zarar verdiğini gören yaban domuzunun üstüne traktörü sürerek uzaklaştırmaya çalıştı. Yaban domuzu ise önce traktörün üstüne doğru koşmaya başladı ardından korkup kaçarak tarladan çıktı. Yaban domuzu bir süre sonra ise gözlerden kayboldu.

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