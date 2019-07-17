Açık kapı projesinde 17 başvuru kategorisi oluşturuldu

Proje kapsamında Denizli Merkezefendi Kaymakamlığı Açık Kapı Bürosu, bugün itibariyle hizmet vermeye başladı.

Merkezefendi Belediyesi'nin vatandaşla ile daha etkin bir iletişim kurumak için ‘Açık Kapı' projesi başlattı. Denizli Merkezefendi Hükümet Konağı girişinde bulunan Merkezefendi Açık Kapı Bürosununun açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışa Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Kurum Müdürleri, Açık Kapı İrtibat Bürosu Görevlileri ve kaymakamlık personeli hazır bulundu. 3 personelin görev yaptığı Merkezefendi Kaymakamlığı Açık Kapı Bürosuna ilk müracaat Emine Kara ve Mehmet Kara tarafından yapıldı. Açık Kapı Projesi, valilik hizmetleri, emniyet ve güvenlik hizmetleri, yerel yönetimler, yardımlar ve sosyal hizmetler, çalışma ve sosyal güvenlik, çevre ve şehircilik, din hizmetleri, eğitim, ekonomi ve sanayi, enerji, gıda, tarım ve hayvancılık, tapu ve kadastro, kültür ve turizm, orman ve su işleri, sağlık, gençlik ve spor ve diğer başvurular olmak üzere toplam 17 başvuru kategorisinden oluşmaktadır.