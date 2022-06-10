Acıpayam Ovası'nda 22 bin 840 dekar arazi suyla buluşacak

Denizli Acıpayam Ovası'nda projenin tamamlanmasıyla modern borulu sistem ile 22 bin 840 dekar zirai alan suyla buluşacak.

Denizli'nin Acıpayam Ovasını modern borulu sistem ile sulama imkanı sağlayacak olan Acıpayam Sulaması 2. Kısım inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devam eden çalışmalar çerçevesinde Acıpayam Ovası'nda boru montaj çalışmaları devam etmekte olup, projenin tamamlanmasıyla birlikte, Acıpayam Ovasında bulunan 28 bin 810 dekar zirai arazinin modern borulu sistem ile sulanması planlanıyor. Acıpayam sulaması modern sulama sistemi sayesinde bölgede ürün desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken, çiftçinin gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlanması hedefleniyor