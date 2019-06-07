Acıpayam'da çıkan orman yangını 2 saatte söndürüldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam Sanayi Sitesi olarak bilinen noktanın üst tarafında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Ormandan gelen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yapılan söndürme çalışmalarıyla yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Söndürülen yangın için soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.