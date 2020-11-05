Acıpayam'da depremzedeler için yapılan TOKİ konutları sahiplerine kavuştu

Denizli'de 20 Mart 2020 tarihinde 5,5 büyüklüğünde depremle sarsılan Acıpayam ilçesinde depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ konutları sahiplerine kavuşuyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart 2020 tarihinde meydana gelen 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremden etkilenen vatandaşlar için inşaatına başlanan ve sürekli olarak takibi yapılan TOKİ konutları hak sahibi vatandaşlarla kavuşturuldu. AFAD TOKİ konutlarının anahtar teslimi gerçekleştirildi. Denizli AFAD ailesi evlerin anahtarlarını teslim ederek, sağlıcakla oturmalarını temenni etti.