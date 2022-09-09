Acıpayam'da Sağlıklı Hayat Merkezi hizmete açıldı

Dr. Berna Öztürk, Acıpayam ilçesinde sağlık tesislerine ziyaretler gerçekleştirerek Denizli'de 3. Sağlıklı Hayat Merkezi'nin Acıpayam'da açılacağını söyledi.

ilk olarak son düzenlemeleri yapılan ve yakın zamanda açılarak yeni İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet verecek binada incelemelerde bulunan Uz. Dr. Berna Öztürk, daha sonra Acıpayam Devlet Hastanesi'nde Hastane Yönetimi ile toplantı düzenledi, poliklinik ziyaretleri yaparak hekimler ile görüştü talep ve önerilerini dinledi. Acıpayam 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Acıpayam 1 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu ziyaretleri de gerçekleştiren Öztürk, yerinde incelemelerde bulunarak hekim ve sağlık çalışanlarının görüşlerini aldı, muayeneye gelen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İlçelerde ilk Denizli'de 3. Sağlıklı Hayat Merkezi Acıpayam'da Açılıyor

İlçeler de modern sağlık tesislerinin sayısının giderek arttığını belirten Öztürk, Acıpayam ilçesinde de yakın zamanda İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezinin de yeni bir binada hizmete devam edeceğini söyledi. Öztürk, Denizli'nin 3. Sağlıklı Hayat Merkezi'nin de Acıpayam ilçesine açılacağının müjdesini vererek, “Bu Merkezimizde vatandaşlarımıza kronik hastalıklar risk faktörlerinin önlenmesi ile kontrolü ve sağlıklı yaşlanmaya yönelik sigara bırakma polikliniği, sağlıklı beslenme, çocuk gelişim danışmanlığı, psikososyal danışmanlık, çocuk ve ergen sağlığı, gebe bilgilendirme sınıfı, koruyucu ağız ve diş sağlığı ünitesi, spor ve eğitim salonları gibi birimleri ile danışmanlık hizmetleri verilecek” dedi.