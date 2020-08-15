Acıpayam'da trafik kazası: 1 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kavşakta 2 otomobilin birbirine çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Yassıhüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya karayolu üzerinde seyir halinde olan 15 LC 933 plakalı Renault marka otomobil kavşağa geldiği sırada, Denizli kent merkezine seyir halindeki 20 AED 992 plakalı Honda marka otomobil ile çarpıştı. Yassıhüyük kavşağında meydana gelen trafik kazasında 15 LC 933 plakalı otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye yaptığı ilk müdahalenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonucu trafiğin aksamaması için Jandarma trafik ekipleri trafik güvenliğini sağlarken, otomobillerin yoldan çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Kaza sonrası otomobillerden biri kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı