Acıpayam'ın verimli toprakları modern sulamayla buluşuyor

Denizli'de Acıpayam Ovasını modern borulu sistemle sulama imkanı sağlayacak olan projede, sulama borularının montaj çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Denizli ve ilçelerinde son dönemlerde DSİ tarafından yapılan sulama projeleri tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Acıpayam Ovasını modern borulu sistem ile sulama imkanı sağlayacak olan Acıpayam Sulaması 2. Kısım inşaatında sulama borularının montaj çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ürün çeşidi ve ekonomik katlı artacak

85 bin metre sulama borusunun döşeneceği projede, 30 bin metre montaj çalışması yapıldı. Projenin nihayete ermesiyle birlikte Acıpayam Ovasında bulunan 28 bin 810 dekar tarım arazisinin modern borulu sistem ile sulanması planlanıyor. İnşa edilecek modern sulama sistemi sayesinde bölgede ürün deseninin çeşitlendirip, dekar başına 6 bin TL gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 172 milyon 860 bin TL katkı sağlaması hedefleniyor.