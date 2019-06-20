Aday öğretmenler Uşak Üniversitesi'nde buluştu

Uşak Üniversitesi ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile 'Aday Öğretmenler Uşak Üniversitesi ile Buluşuyor' programı gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Paşa Amfisinde yapılan etkinliğe, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Orhan Dengiz Anadolu Lisesi Müdürü Adem Erol, Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Yasin Savaş, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri ve stajyer öğretmenler katıldı.

Programda üniversite hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Savaş, akademik faaliyetlerden ve pilot üniversite olarakDeri Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarındaki çalışmalardan bahsetti. Yüksek lisans ve doktora programlarını tanıtan Rektör Savaş, “Öğrenme hayatın her anında devam etmektedir. Öğretmenlik yaparken kendinizi de geliştirmeye devam etmelisiniz. Yüksek lisans ve doktora yapmak sizlerin gelişimi için çok önemlidir” diye konuştu.

Öğretmen adaylarına Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatından örnekler veren Savaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu memleket bizler için önemli. Ülkemizin stratejik konumu nedeniyle sıkıntılar yaşadık ve yaşatmak için uğraşıyorlar. Bu durumda bizlere düşen bazı sorumluluklar var. Bunların en önemlileri birlik ve beraberliğimizi daimi kılmak, başkalarının oyununa gelmemek, eğitim verdiğimiz gençlerimizi bu doğrultuda yetiştirmek ve hedefi olan bireyler haline getirmektir" dedi.

Program soru cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.