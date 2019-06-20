İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aday öğretmenler Uşak Üniversitesi'nde buluştu

Uşak Üniversitesi ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile ’Aday Öğretmenler Uşak Üniversitesi ile Buluşuyor’ programı gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile 'Aday Öğretmenler Uşak Üniversitesi ile Buluşuyor' programı gerçekleştirildi.


Mustafa Kemal Paşa Amfisinde yapılan etkinliğe, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Orhan Dengiz Anadolu Lisesi Müdürü Adem Erol, Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Yasin Savaş, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri ve stajyer öğretmenler katıldı.


Programda üniversite hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Savaş, akademik faaliyetlerden ve pilot üniversite olarakDeri Tekstil ve Seramik (DTS) alanlarındaki çalışmalardan bahsetti. Yüksek lisans ve doktora programlarını tanıtan Rektör Savaş, “Öğrenme hayatın her anında devam etmektedir. Öğretmenlik yaparken kendinizi de geliştirmeye devam etmelisiniz. Yüksek lisans ve doktora yapmak sizlerin gelişimi için çok önemlidir” diye konuştu.


Öğretmen adaylarına Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatından örnekler veren Savaş konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Bu memleket bizler için önemli. Ülkemizin stratejik konumu nedeniyle sıkıntılar yaşadık ve yaşatmak için uğraşıyorlar. Bu durumda bizlere düşen bazı sorumluluklar var. Bunların en önemlileri birlik ve beraberliğimizi daimi kılmak, başkalarının oyununa gelmemek, eğitim verdiğimiz gençlerimizi bu doğrultuda yetiştirmek ve hedefi olan bireyler haline getirmektir" dedi.


Program soru cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.