Adet düzensizliği polikistik over sendromunun habercisi olabilir

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melek Çiçek Aydın, genç kızlarda ve kadınlarda görülen polikistik over sendromu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında konuşan Op. Dr. Melek Çiçek Aydın, polikistik over sendromunun geç gebeliğe neden olduğunu ve hastalığın temel nedeninin ise genetikten kaynaklı olduğunu söyledi. Dr. Aydın, “Polikistik Over Sendromu hastalığı üretken çağdaki genç kızlarda veya kadınlarda ortaya çıkan bir yumurtalık hastalığıdır. Yumurtanın tembel çalışması ve çok sayıda yumurtanın çatlayamaması sebebiyle vücutta bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Polikistik Over Sendromunu, hastalık ve yapısal durum olarak kabul eden iki görüş vardır. İlk bulgu adet düzensizliğidir. Sivilcelenme, saç dökülmesi ve tüylenme gibi durumlar da görülebilir, hatta bazı kişilerde fiziksel bulgu bile olmayabilir. Aslında hepsinin genetik kökeni, yatkınlığı vardır. Çevresel faktörlerde ise hastanın beslenmesi, kilo alımı ve stres faktörleri gibi durumlar olabilir. Ama temel neden, genetik” dedi.

"Sabır göstermeleri gerekiyor"

Polikistik over sendromunun tedavi yöntemlerinden bahseden Dr. Aydın, “Özellikle bu hastalıkta semptomları tedavi edebiliriz. Sivilce, adet düzensizliğini hormon terapileriyle; tüylenmelere karşı ise erkeklik hormonunu baskılayan ilaçların kullanımı bu tür şikayetleri azaltır. Kişiye göre de tedavi yöntemleri mümkün olabiliyor. Kadınların özellikle adet düzensizliği ve erkeksi olan tüylenmelerde doktora başvurması gerekiyor. Evlendikten sonra çocuk sahibi olamayan kadınlarda da hafif polikistik over sendromu olabiliyor. Bunlarda çocukların olmasını geciktiriyor. Düzenli aralıklarda yapılması gereken testler var, onların yapılması gerekiyor. Tedavisinin zaman alacağını bilmeli ve çocuk sahibi olmak için tedavilere devam ederek sabır göstermeleri gerekiyor. Kilo verme durumuna, beslenme düzenine dikkat ederek bu rahatsızlığı yenebiliriz” dedi.