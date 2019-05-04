Adı bile konulmayan bebeğe başarılı kalp ameliyatı

Doğuştan kalbinin ana damarları ters yerleşimli olarak dünyaya gelen ve henüz ismi dahi konulmayan bir haftalık bebek, Denizli Özel Tekden Hastanesi'nden yapılan başarılı ameliyat ile hayata tutunarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Durmuş ailesinin bebeklerinde doğumdan hemen sonra Manisa'da yapılan tetkiklerinde, yeni doğan döneminin en ağır kalp hastalıklarından birisi olan kalbin ana damarlarının ters yerleşimli olduğu (büyük arter transpozisyonu) saptandı. Doktorlar bebeğin hayata tutunabilmesi için acilen ameliyata alınması gerektiğini söyleyince aile, Türkiye'de sayılı sağlık kuruluşlarında yapılan ameliyat için arayışa geçti. Türkiye'de oldukça sınırlı sayıda merkezde yapılabilen büyük ve oldukça riskli kalp ameliyatının Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde yapıldığı bilgisi üzerine minik bebek bu hastaneye sevk edildi. Hastaneye getirilen ve henüz ismi dahi konulmayan bebek kalp damar cerrahisi ekibi tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası yeni doğan yoğun bakım ünitesinde devam eden tedavisinin ardından bebek taburcu edilerek sağlığına kavuştu.

“Hastalara doğar doğmaz aynı gün ameliyat gerekebiliyor”

Konu hakkında bilgi veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Eğitim Koordinatörü ve Yeni Doğan Uzmanı Doç. Dr. Osman Öztekin, “Doğumsal kalp hastalıkları yaklaşık olarak yüz doğumda bir görülür. Her kalp hastalığı olan çocuk ya da bebeğin tedavisi aynı değildir. Basit kapanmamış bir damarın kapatılmasından, yarısı gelişmemiş bir kalbi, hayata adapte etmeye kadar bir seri operasyon hatta kalp nakline kadar çeşitli ameliyatlar gerekebilir. Hastalara doğar doğmaz aynı gün ameliyat gerekebildiği gibi erişkin yaşa kadar fark edilemeyip 50-60'lı yaşlarda bile bu hastalıktan ameliyat olabilirler. Çocuk kalp hastalıkları tanı ve tedavisi yalnızca, gelişmiş ve üst düzey merkezlerde yapılabilmektedir. Yeni doğan ve çocukluk dönemindeki kalp ameliyatlarının yapılacağı merkezin mutlaka; deneyimli cerrahi ve anestezi ekibi bununla birlikte en üst standartlara sahip bir yeni doğan yoğun bakım ekibine sahip olması gerekmektedir” diye konuştu.

“Tüm çocukluk dönemi kalp hastalığı ameliyatları da yapılabilecek”

Yapılan ameliyatın Türkiye'de sayılı sağlık merkezinden yapıldığını ve bunlardan birisinin Özel Tekden Hastanesi olduğunu aktaran Öztekin şunları söyledi:

“Maalesef bebeklik ve çocukluk dönemi, açık kalp ve kapalı kalp ameliyatları düzenli bir şekilde Denizli'de bugüne kadar yapılamamaktaydı. Bugüne kadar yeni doğan hastalıkları konusunda her türlü tedavinin yapılabildiği merkezimizde bundan böyle 1 günlük bebeklerden başlayarak tüm çocukluk dönemi kalp hastalığı ameliyatları da yapılabilecek. Denizli'de yeni doğan ve çocukluk döneminin bu tür büyük kalp ameliyatlarını yapılabilir kılarak tüm bölgeye ve ülkemize büyük hizmet sağlayan başta kalp damar cerrahisi ekibi olmak üzere, tüm anestezi ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi çalışanlarına teşekkür eder tebrik ederim.”