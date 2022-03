Adrenalin olsun diye şişme yatakla baraj gölüne girdiler

Denizli'de adrenalin olsun diye doğum gününde şişme yatakla baraj gölüne giren iki genç, yaban hayvanlarına yem bırakmak için gelen doğaseverler tarafından fark edilerek ölümün kıyısından kurtarıldı.

Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'nde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj çevresinde soğuk kış günlerinde yabani hayvanlara yemleyen Denizli Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Su ürünlerini Koruma Derneği (DENOLDER) Başkanı Serkan Akdere ile üyeler, barajın içerisinde şişme yatağın üzerinde 2 genç fark etti. Kamera ile kayıt altına alan üyeler suyun içerisinde gençlere seslenerek uyardılar. DENOLDER Başkanı Serkan Akdere ve üyeleri, 16-17 yaşlarında olan Emir ve Arif'i ölümün kıyısından şişme yatak yırtılmadan önce kurtardı.

Doğum gününde ölümün kıyısından döndü

Başkan Akdere ve üyeler, barajın kıyısına gelen 2 genci tehlikeli suyun içerisinden dikkatli bir şekilde çıkardı. Barajdan çıkan 17 yaşındaki Emir, yaşadığı tehlikenin farkında bile olmadan barajın içerisine şişme yatakla girerek macera aradığını söyledi. Bu durumu sosyal medyada paylaşarak doğum gününde haberlere çıkmayı düşündüğünü ifade eden Emir, “Şişme yatakla girdik ama eğlenmek içindi. Daha önce de suya girip çıkıyordum” dedi.

Gençleri uyaran ve yaptıklarının yanlış olduğunu anlatan Başkan Akdere ise, “Haftada bir günlük zevkiniz sizin acınız olabilirdi. Sen düşsen, kardeşin düşse vicdan azabından ölürsünüz. Bunun geri dönüşü yok” diye konuştu. Gençler daha sonra elindeki bıçakla şişme yatağı keserek, ‘bir daha karşıdan karşıya bile geçmem' şeklinde konuştu.

“Şişme yatakla şahısların gölün içerisine girdiğini gördük”

Vali Recep Yazıcıoğlu Barajında yaşanan üzücü durumu başka gençlerin görmesini, kimsenin bu şekilde tehlikeli hareketler yapmaması gerektiğini, gelecek için gençlerin çok önemli olduğunu anlatan Serkan Akdere, “Bu zorlu kış şartlarında yaşam mücadelesi veren doğada yaşayan yabani hayvanlarımız için bir etkinlik düzenledik. Etkinliği yaparken bu şişme yatakla şahısların gölün içerisine girdiğini gördük. Bu suyun içerisine girmek kesinlikle yasaktır. Yani emniyet alınmadan her suyun içerisine girmek aslında yasaktır. Arkadaşlara baktım ben şişme yatak ile giriyorlar. Bunun yanlış olduğunu anlamak amacıyla yanlarına gittik. Gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Hatta arkadaşlar diyorum benim de kızım var onların yaşında, çocuğumu görmüş gibi gördüm. Zaten orada bilgilendirmeyi yaptım. Tatlı bir dille, düzgün bir şekilde yapmış olduklarının yanlış olduğunu onlara anlattık. Dedim ki, ‘bota binmek istiyorsanız 1 Hazirandan sonra ben av yaparken can yeleklerimizi, düdüklerimizi her şeyi kullanarak emniyetimizi alarak ben sizi gölün üzerinde gezdiririm' dedim. Öyle deyince zaten çocuklarımız bu olayın yanlış olduğunu anladılar. Kendileri botu kesmek suretiyle bir daha girmeyeceklerine dair söz verdiler. Biz de bu konudan çok mutlu olduk” dedi.