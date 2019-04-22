AFAD çocukları bilinçlendirdi

Afet ve acil durum konularına vatandaşların sahip olduğu bilincin istenilen seviyeye ulaştırılması için etkinliklerini sürdüren AFAD ekipleri, kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel çeşitli etkinlikler düzenledi. Demokrasi Meydanı'nda stant açan ekipler, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında vatandaşlara bilinçlendirme çalışması yaptı. Palyaçoların da bulunduğu etkinlikte çocukların yüzü boyandı, balonlar dağıtıldı. Çeşitli okullardan gelen ilk ve orta okul öğrencileri için hazırlanmış broşürlerle erken yaşta çocukların farkındalığının artırılması amaçlandı. Hem 23 Nisan Çocuk Şenliği hem de farkındalık oluşturmak için çocuklarla bir araya gelen AFAD görevlileri miniklerle keyifli zaman geçirdi.