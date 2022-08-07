AFAD'dan Denizli dahil 9 il için yağış uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Denizli dahil 9 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar yerini serin ve yağmurlu havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre kuvvetli yağışlar geliyor. Bugün için Denizli'nin de aralarında yer aldığı 9 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Denizli'ye kuvvetli yağış

AFAD yaptığı açıklamada şu uyarılarda bulundu:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel Kuvvetli Yağış bekleniyor" denildi.