Afyonlu şehidin naaşı Denizli'ye ulaştı

Sınır ötesinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Harekatında, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Afyonlu Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu'nun naaşı, Denizli'ye ulaştı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde önceki gün bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Hakan Köroğlu'nun naaşı, düzenlenen askeri törenin ardından memleketine ulaştırılmak üzere havayoluyla Denizli'ye getirildi.

Şehidin naaşı Denizli Çardak Havaalanında Vali Ali Fuat Atik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Osman Alp, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, Afyonkarahisar Müftüsü Sinan Kazancı, belediye başkanları ve kaymakam ile ailesi tarafından karşıladı.

Şehidin Türk bayrağını sarılı tabutu askerlerin omuzlarında ambulansa alınarak buradan son yolculuğuna uğurlanmak üzere karayoluyla Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine gönderildi.