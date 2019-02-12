Ağaçlık alanda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Denizli'de boş bir arazideki ağaçlık alanda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçlık alanda yerde bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye 112 Acil servis ekibi de istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Ardından bölgede ve cesedin üzerinde inceleme yapan ekipler şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırdı.

Yapılan ilk incelemelerde şahsın üzerinde kimlik çıkmadığı ve herhangi bir bıçak ya da kesici alet izine rastlanmadığı kaydedildi. Şahsın kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Öte yandan, cesedi bulunan şahsın yanında kolonya bulunması ise dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.