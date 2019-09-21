Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalarak inemeyen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, olay Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde meydana geldi. Bahçedeki ağaca çıkan ve inemeyen kediyi gören öğrenciler kendi çabaları ile kediyi çıktığı yerden indirmeye çalıştılar. Bir süre uğraştıktan sonra kedi ağacın daha yukarıdaki dallarına kaçınca öğrenciler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yaklaşık 15 metrelik ağaca çıkan yavru kediyi merdiven ile kurtardı.

Kediye su ve mama veren itfaiyeciler daha sonra kediyi okul bahçesine bıraktı.