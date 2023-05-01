Denizli'nin Çivril ilçesinde ağıla giren kurt, 10 koyunu telef etti. Sabah koyunlarını otlatmak için ağıla giren çiftçi, acı manzara ile karşılaştı.

Yahyallı mahallesinde hayvancılık ve çiftçilik yapan Orhan Yıldız'ın ağılına gece saatlerinde kurt girdi. Ağıldaki koyunlara saldıran kurt 10 hayvanı boğazlayarak telef etti. Bir hayvanı da parçalayan kurt daha sonra kaçtı. Karşılaştığı manzara ile şoka giren Orhan Yıldız hayvanlarını kontrol ederek durumu yetkililere bildirdi. Arazide çok sayıda vahşi hayvan ve kurt olduğunu dile getiren Orhan Yıldız yetkililerden duruma müdahale etmesini isteyerek “Son birkaç yıldır kurt saldırısı arttı. Geçen yıl köyde üç koyun telef oldu, geçen hafta komşu köyde bir ağıla giren kurtlar ondan fazla hayvana zarar verdi. Bugünde benim 10 koyunumu boğazladılar. Onlarda yaşamak zorunda ama sayıları o kadar çok arttı ki artık köylere geliyorlar köpekler de çare olmuyor. Yetkililer bu vahşi hayvanlara tedbir almazsa köylerde daha çok saldırı ve zayiat olur” dedi.

Orhan Yıldız'ın ihbarı ile Yahyallı köyüne giden Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, olay ile ilgili tutanak tuttu.