İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahşap evde çıkan yangında 2 kişi mahsur kaldı

Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yangın, Çal ilçesi, Bahadınlar Mahallesi doğu mevkisinde Hasan Akça isimli vatandaşa ait iki katlı ahşap evde çıktı. 2 katlı ahşap evi saran alevler içeride mahsur kalan Hasan ve Naciye Akça çiftine korku dolu anlar yaşattı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri yangında mahsur kalan Akça çiftini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.


Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.