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Aile hekimlerine kronik hastalık için rapor başvuruları arttı

Aile Hekimleri Derneği Federasyonundan (AHEF) yapılan açıklamada, aile hekimlerine kronik hastalık raporu için başvuruların arttığını ancak kendilerinin böyle bir rapor vermeye yetkili olmadıkları belirtildi.


Korona virüs salgını sonrasında birçok vatandaş Aile Sağlığı Merkezlerine giderek kronik hastalık raporu talep edildiğini belirten Aile Hekimleri Derneği Federasyonu 2. Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, yaptığı açıklamada; “Son günlerde Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık raporu almak için Aile Sağlığı Merkezlerine başvurular artmıştır. Oysaki Sağlık Bakanlığının 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile aile hekimlerinin bu konuda görevi yoktur. İlgili yazıda belgenin sadece e-nabızdan alınabilinir. Kişilerin riskli aile sağlığı merkezlerine boşuna gelmesini sağlık durumlarını tehlikeye atmalarını istemiyoruz. Ayrıca bu konularda tek yetkili ilk raporu düzenleyen uzman hekim ya da sağlık kuruldur. Aile hekiminin buna müdahale durumu yoktur. E-nabız bireylerin kendi sağlık parametrelerini içinde barındıran kişiye özel bir uygulamadır. E-devlet şifreleri ile bilgisayar ve telefon üzerinden kullanılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

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