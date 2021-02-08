Aile Rehberlik Merkezi sorunları çözüme kavuşturuyor

Denizli'de geçtiğimiz yıl faaliyete geçen Aile Rehberlik Merkezi vatandaşların hukuksal ve psikolojik sorunlarını bir bir çözüme kavuşturuyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında hizmete başlayan Aile Rehberlik Merkezi, vatandaşlara ücretsiz olarak hukuksal ve psikolojik destek sağlamaya devam ediyor. Özellikle kadınlara ve çocuklara hukuksal ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren merkezde 49 vatandaşın terapi seansı, 21 vatandaşın hukuksal destek hizmeti tamamlandı. Kapasitesinin yüzde 96 doluluk oranıyla çalışmalarını sürdüren Aile Rehberlik Merkezi'nde özellikle çocuk gelişimi, aile içi düzen, kardeş kavgası, iletişimsizlik ve geçimsizlik, üniversite ve iş ve korona virüs kaygısı, hukuksal anlamda genel bilgilendirme, dava süreçleri konularında destek sağlanıyor. Başvuru yaparak kayıt oluşturan vatandaşlar psikolojik destek anlamında ayda bir kez 45 dakikalık seans alıyor. Vatandaşlar avukatlar ile Pazartesi veya Çarşamba günleri hukuksal konularda görüşme sağlayabiliyor. Kayıt oluşturan vatandaşlar, Cuma günleri aranarak randevu günü belirleniyor. Görüşmeler, online ve yüz yüze gerçekleştiriliyor. Aile Rehberlik Merkezi'nden hukuksal ve psikolojik destek almak isteyen vatandaşlar belediyenin resmi internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak randevu almaları gerekiyor.

“Her zaman hemşerilerimizin yanındayız”

Hukuksal ve psikolojik anlamda vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi'nin her anlamda derman olduğunu söyledi. Başkan Doğan, “Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın huzurlu ve mutlu olmaları için bu hizmeti hayata geçirdik. Hem psikolojik hem hukuksal konularda hemşerilerimizin dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Mutlu çocuk, mutlu anne-baba, mutlu aile demektir. Merkezefendi Belediyesi olarak huzur ve mutluluk seviyesi yüksek bir ilçe inşa etme yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Ülkemizde ne yazık ki hor görülen, şiddete uğrayan, taciz edilen kadınlarımız, istismara uğrayan, yok sayılan, şiddete uğrayan çocuklarımız, engelli kardeşlerimiz ve birçok dert ile uğraşan gençlerimiz ve hemşerilerimiz var. Bizler bu anlamda tüm hemşerilerimizin yanındayız ve onlar için var gücümüzle hizmet ediyoruz” dedi.