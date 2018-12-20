Ailelere çocuklarının göz sağlığı için uzmanında uyarı

Alev Yarışan çocukların uzun süre tablet, telefon gibi elektronik cihazları kullanmasının gözde kuruma, yanma, batma, sulanma ve ağrıya neden olabileceğini, 2 yaşına kadar bu cihazların kesinlikle kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Yarışan, iyi görmenin çocuklarda sağlıklı gelişimin önemli bir parçası olduğunu ve doğumdan itibaren de bebeklerin göz sağlığı açısından takibe alınması gerektiğinin önemini aktardı. Çocuklarda görme gelişiminin yüzde 60'ının ilk 6 yaşta tamamlanacağını belirten Yarışan, "Göz tembelliği, gözde ve görme yollarında bilinen bir hastalık olmaksızın görmenin engellenmesi ve/veya iki göz arası anormal etkileşim sonucu ortaya çıkan, çoğunlukla tek gözde daha az olarak iki gözde ortaya çıkan görme azlığıdır. Eğer tek gözde tembellik mevcut ise ailenin ve çocuğun bu durumu erken dönemde fark etmesi oldukça zordur. Tanısı genellikle rutin göz muayeneleri sırasında koyulmaktadır. Erken tanı için 6. aydan itibaren göz muayeneleri ve kontrolleri yaptırılmalıdır. İlk 3 yaş sonunda çocukla iletişim kurulması kolaylaştığından her iki gözün görme keskinliği ayrı ayrı tespit edilmelidir. Tedavisinde göz kırma kusurlarının düzeltilmesi, iyi gören gözün kapatılarak az gören gözün uyarılması, beraberinde eşlik eden şaşılık ve benzeri patolojilerin tedavisi yapılmalıdır. Kapama tedavisine ne kadar erken başlanır ise başarı şansı o kadar artacaktır" dedi.

"Ailelere büyük görev düşüyor"

Okul çağındaki çocuklarda en sık görülen göz rahatsızlığının kırma kusurları olduğunun altını çizen Yarışan, bu noktada ailelere büyük görevler düştüğünü söyledi. Yarışan, "Kırma kusuru düzeltilmemiş çocuk sosyal ve akademik olarak bu durumdan etkilenebilir. Bu kusurlar düzeltilmeli, en az 6 ay aralıklar ile kırma kusurunun takibi yapılmalı ve seçilen cam ile çerçevenin çocuğun görme alanını kapatmayacak şekilde seçilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Çocukların uzun süreli tablet telefon gibi cihazları kullanmasının miyopiye yol açabileceği araştırmalar ile ortaya konmuştur. Ayrıca bu cihazların kullanımı gözde kuruma, yanma, batma, sulanma ve ağrıya da neden olabilmektedir. Bu nedenle 7 yaşına kadar günde 1 saat 7-14 yaş arası günde iki saate kadar süre bu cihazları kullanım kısıtlanmalı, 2 yaşına kadar ise bu cihazların hiç kullanılmaması gerekmektedir" dedi.