Ailelerin yönlendirmesi çocuklarda yemek seçimini etkiliyor

Dr. Şener Bekci, çocuklarda meydana gelen iştahsızlıkların psikolojik ya da vücudun herhangi rahatsızlığından meydana gelebileceğini belirterek, “Çocuğa olan yönlendirici davranışlar, çocuğun yemek seçimini etkilemektedir” dedi.

Dr. Şener Bekci, çocuklarda görülen iştahsızlıklar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bir çok nedene bağlı olarak iştahsızlığın olduğunu ve bağlı iştahsızlıkların geçici olabileceğini ifade eden Dr. Bekci, “Çocukluk çağında iştahsızlık, ailelerin sıklıkla dile getirdiği şikayetlerden biridir. İştahsızlık her yaş grubunda görülebilmektedir. Çocuklarda, iştahsızlık dediğimiz yeme isteğinin azalması veya kaybolmasının pek çok sebebi olabilir. Bunlar psikolojik sebepler ya da organik dediğimiz vücudunda herhangi bir rahatsızlık durumuna bağlı gelişebilen sebeplerdir. Bazı durumlarda da çocuk, sağlıklı olmasına rağmen aile bazında iştahsız olarak değerlendirilebilmektedir. İştahsızlığın ayrımının yapılması ailelerin çocuklar üzerindeki baskıların ve kaygıların azaltılması adına Çocuk Sağlığı ve Hastalığı doktorlarından destek alınabilir. Bizler, çocuğum iştahsız diye gelen aileler ile görüşerek öncelikle çocuğun genel durumunu değerlendiririz. Herhangi bir rahatsızlık durumunun olup olmadığını, gelişim durumunu, kilo alıp verme durumlarının nasıl olduğunu değerlendirir ve bu doğrultuda bir yol çizeriz. İştahsızlık problemleri çoğunlukla geçicidir. Ciddi iştahsızlık problemleri var ise genelde altında yatan hastalığa bağlı olarak yapılan muayene ve tetkiklerden sonra gerekli tedavinin yapılması sağlanır” dedi.

“Ailelerin kendilerinin de yemek seçmeleri çocuğa etki etmektedir”

Ailenin de çocukların iştahı açısından önemli bir rol oynadığını belirten Dr. Bekci, “Çocukların yemek seçme alışkanlıkları aileler tarafından sıklıkla iştahsızlıkla karıştırılabilir. Çocuklar her şeyi yemeyebilir. Yemek seçiminde çocuk genelde alışık olduğu ve sevdiği gıdalara yönelmektedir. Tadını beğenmediği ya da tadına yabancı olduğu gıdalardan uzak durmaktadır. Aileler de genelde bu durumu iştahsızlık olarak değerlendirmekte ve kaygılanmaktadır. Yapılan muayenede aileler, çocuklarının belirli yiyecek gruplarına karşı ilgisinin olduğu ve sürekli onları yemek istediğini fakat beğenmedikleri diğer gıda gruplarından yemek istemediğini belirtirler. Bu yemek seçimi iştahsızlık olayından ayrılmalıdır. Küçüklüğünden beri ailelerin davranış şekilleri, çocuğa olan yönlendirici davranışları çocuğun yemek seçimini etkilemektedir. Aynı zamanda ailelerin kendilerinin de yemek seçmeleri çocuğa etki etmektedir. Evin içerisinde yemek seçen bir anne-baba olması durumunda çocuk ister istemez davranışsal tepki olarak onlardan gördüğünü kabul etmekte ve buna göre yeme dürtüsünü oluşturmaktadır. Böyle bir durumdan dolayı kaygılanıyorsak öncelikle aile içi yeme alışkanlıklarında düzenleme yapılması gerekebilir” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarda iştahsızlık genelde akut dediğimiz kısa süreli iştahsızlıklardır”

İştahsızlığın tedavi edilebileceğini ifade eden Dr. Bekci, “Bize bu şikayetle gelen aileler ile görüşülerek klinik muayene ve değerlendirme sonrası gerekli durumlarda tahliller alırız. Bu tahlillere göre vücudunda herhangi bir rahatsızlık olup olmadığına, kansızlık, vitamin gibi değerlerine bakar ve buna göre ilaç ve gıdasal yönlendirme yaparız. İştahsızlığın altında yatan başka bir sebep varsa araştırır ve ona göre tedavi uygularız. Çocuklarda iştahsızlık genelde akut dediğimiz kısa süreli hastalıklara bağlı iştahsızlıklardır. Çoğunlukla kendiliğinden geçeceğinden dolayı iştah için herhangi bir tedavi uygulamaya gerek yoktur. Kronik iştahsızlıkların ise çoğunlukla psikolojik ya da organik sebepleri vardır. Destekleyici yardımcı uygulamalarla bu durum tedavi edilebilir” dedi.