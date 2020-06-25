Ailesini ziyarete gelen genç kız ölümden döndü

Denizli'nin Kale ilçesinde apartmanın 3'üncü kat balkonundan aşağı düşen 17 yaşındaki genç kız, işyerinin tentesinin üzerine düştü. Sosyal medyada yayınladığı dans videolarıyla tanınan genç kız ölümden dönerek, omuriliğinde zedelenme oluştuğunu belirtti. Genç kız, “Belki o demirler olmasaydı ben hayatta değildim veya felçtim şuanda çok şükür iyiyim, durumum çokta kötü değil ailemle birlikteyim hepsi yanımdalar” dedi.

Olay, geçtiğimiz 18 Haziran Perşembe günü Kale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Perihan Kılıçelli, ilçedeki ailesini ziyarete geldi. Balkonda ablası ile oturdukları sırada balkon demirlerinin bulunduğu yere oturan Kılıçelli mermere bastı. O sırada mermerin kayması ile dengesini kaybeden Kılıçelli, apartmanın 3'üncü katından işyeri tentesinin üzerine düştü. Beton zemine düşmekten son anda kurtulan genç kız, ailesinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü tentenin üzerinden indirilen Kılıçelli, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tedavide Perihan Kılıçelli'nin vücudunda çizikler meydana geldiği, omuriliğinde zedelenme ve vücudunun birkaç yerinde kırıklar olduğu belirlendi. Tedavisi tamamlanan genç kız taburcu edilmesinin ardından evine gönderildi.

“Belki o demirler olmasaydı ben hayatta değildim veya felçtim”

Muğla'nın Orta ilçesinde bir restoranda çalıştığını ve sosyal medyada yayınladığı videolar ile tanınan Perihan Kılıçelli, düştüğü gün neler olduğunu İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Kılıçelli, “Ablamla beraber evdeydik, balkona sigara içmek için çıkmıştık ve balkonda bir tane sandalye olduğu için ablam sandalyeye oturdu. Ben ise balkonun demirliklerine oturdum ayağımı mermere dayayarak destek alıyordum ve bir anda mermer yerinden çıktı nasıl olduğunu anlamadım ve geriye doğru düştüm. Ablam tutmaya çalıştı ama ne yazık ki tutamadı. İşyerinin çinko demirleri vardı oraya düştüm. Bacaklarımda, kollarımda, boynumda morarmalar ve omuriliğimde zedelenme var. İtfaiyeler geldiğinde gözümü açtım. Beni Kale Devlet Hastanesine götürdüler ve acilde işlemler yapıldıktan sonra Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine gönderdiler. Tedavilerim yapıldıktan sonra taburcu edildim ve doktorumun söylediğine göre, zedelenmeler, birkaç küçük kırıklarım var çok ucuz kurtulmuşum doktorumda öyle söyledi. Belki o demirler olmasaydı ben hayatta değildim veya felçtim şuanda çok şükür iyiyim, durumum çokta kötü değil ailemle birlikteyim hepsi yanımdalar” dedi.