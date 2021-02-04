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AK Parti İl Başkanı Güngör ilçe ziyaretlerine Çameli'nden başladı

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Teşkilatında gerçekleşen kongre sonrası göreve seçilen Yücel Güngör ve yeni yönetimi, ilçe ziyaretlerine Çameli ilçesinden başladı.


Kongreden sonra ilk ilçe ziyaretini Çameli'den başlatan AK Parti il Başkanı Yücel Güngör, Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı makamında ziyaret ederek Çameli'de yapılan ve yapılacak olan Belediye hizmetleri hakkında istişare toplantısı yaptı. Güngör, belediye çıkışı Çameli merkezdeki tüm esnafları tek tek ziyaret ederek selamlaştı, talepleri dinledi.


Daha sonra AK Parti Çameli İlçe Başkanlığını ziyaret ederek İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz'la birlikte yönetim kurulu toplantısına katılan İl Başkanı Yücel Güngör, Çameli'den 2023 seçimlerinde önceki seçim sonuçlarından daha büyük rekorlar kırmaları için hedef gösterdi.

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